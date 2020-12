Buurt Deventer schrikt op van explosie: ’Het glas vloog alle kanten op’

Een stroomdraad, die tot in de ochtend als stille getuige voor de getroffen woning lag, is waarschijnlijk gebruikt als ontstekingsmechanisme. Ⓒ News United

Deventer - Bewoners van de Leonard Springerlaan in Deventer zijn van slag. Een explosie bij een woning in de straat zorgde in de nacht van donderdag op vrijdag voor grote commotie. De naaste buurvrouw heeft het slachtoffer, die in shock verkeerde, gelijk na de aanslag opgevangen. Op dit moment is de politie bezig met buurtonderzoek.