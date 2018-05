Autovisie TV: worstelen met een Audi RS 5 DTM

Bij hoge uitzondering mocht Autovisie achter het stuur plaatsnemen van de Audi RS5 DTM, in aanloop naar het nieuwe seizoen dat dit weekend van start gaat in Hockenheim. Met in de vorm van Audi-rijder Robin Frijns eindelijk weer eens een Nederlander aan de start. Kijk hoe het Autovisie redacteur Dries van den Elzen verging terwijl hij de auto van de kampioen van 2017 probeerde te temmen.

