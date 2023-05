Haagse ommezwaai: roep in Kamer om eigen tanks

Dat zou een ommezwaai van jewelste zijn. In 2011 werden alle tanks wegbezuinigd. Daarbij speelde ook mee dat de kans op een ouderwetse grondoorlog klein werd geacht. Maar door de strijd in Oekraïne is dat beeld gekanteld.

„Het is niet langer de vraag of maar wanneer we weer tanks krijgen”, zegt VVD-Kamerlid Peter Valstar. „We moeten ons eigen grondgebied kunnen verdedigen”, vindt CU’er Nico Drost. „Als daar tanks bij horen, ben ik daar voor.” Defensie huurt op dit moment achttien tanks van Duitsland.

In de defensiepodcast Delta Tango legt Silvan Schoonhoven uit waarom onze krijgsmacht eigen tanks nodig heeft: