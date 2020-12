LIVE | Ziekenhuis heeft hulp van Rode Kruis nodig

Zorginstellingen doen vanwege de toegenomen werkdruk tijdens de tweede coronagolf steeds vaker een beroep op het Rode Kruis voor ondersteuning. Volgens de hulporganisatie is het aantal aanvragen om bijstand sinds november verdubbeld. Op dit moment ondersteunt het Rode Kruis 21 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het land en dagelijks komen nieuwe verzoeken binnen.

„De zorgverleners staan al bijna een jaar voor de bijna onmogelijke opgave om alle coronapatiënten en andere patiënten de medische hulp te bieden die zij nodig hebben. We kunnen hen niet in de kou laten staan en moeten een helpende hand bieden. Deze hulp is nu belangrijker dan ooit”, zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

’Scheelt half uur per dag’

Rode Kruis-hulpverleners reinigen bedden en materialen, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook verrichten ze lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose.

„Doordat wij taken uit handen nemen van de verpleegkundigen, zie ik dat zij meer tijd hebben om hun werk te doen. Soms scheelt dat voor hen zo’n half uur op een dag. In die tijd is er dan bijvoorbeeld tijd om iemand te helpen douchen in plaats van het wassen aan de wastafel. Dat maakt voor een patiënt het verschil”, zegt Rode Kruis-vrijwilliger Marianne van Prooijen.

Medewerkers van het Rode Kruis rijden huisartsen rond die patiënten bezoeken die besmet zijn met het coronavirus of getest moeten worden op het coronavirus. Mensen die besmet zijn met het virus en naar het ziekenhuis moeten, maar niet zelfstandig kunnen reizen, worden door het Rode Kruis vervoerd.

