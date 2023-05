Premium Het beste van De Telegraaf

Obama bezoekt restaurant in de Beemster: ’Hij at salade geitenkaas en Beemster frietjes’

Door Debbie de Vries Kopieer naar clipboard

Barack Obama met Cindy van Westen en haar zoon Micka bij restaurant 1612.

NOORDBEEMSTER - Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft maandag een bezoek gebracht aan de Beemster. Hij bekeek de tulpenvelden in Noordbeemster en lunchte daarna bij restaurant 1612. „Het was voor ons heel onverwachts. Pas anderhalf uur van tevoren hoorden we dat er een belangrijk persoon zou komen eten. Maar niet wie”, zegt Cindy van Westen van restaurant 1612.