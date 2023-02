Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland leidt militairen in zinderende hitte op voor dreiging uit Venezuela: ’Nooit zo zwaar gehad als hier’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Caribische militairen op oefening langs de Curaçaose kust. „Je moet voorbereid zijn op alles.” Ⓒ Defensie

Stel: Venezuela valt ’onze’ Antillen binnen. Dan is Nederland verplicht om te vechten. Helemaal ondenkbaar is zo’n scenario niet. Wat Rusland deed in Oekraïne, kan Venezuela ook doen met onze vroegere koloniën, waarop het sinds oudsher een claim heeft. Nederland leidt militairen uit Curaçao en Aruba op, maar kunnen zij als het erop aankomt ook het fort verdedigen?