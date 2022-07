Schildpad legt eieren in middenberm van drukke straat

Agenten werden gebeld omdat de dierenambulance even niet bereikbaar was. Eenmaal ter plaatste zagen ze daar inderdaad een schildpad zitten die een kuiltje had gemaakt voor de eieren van het vrouwtje. Uiteindelijk kwam de dierenambulance van Louterbloemen het schepsel ophalen.

De hulpdienst heeft wel eerst de eieren van het dier vernietigd, aangezien de jonkies van deze inheemse soort volgens de organisatie ‘geen toekomst hebben hier’, vertelt medewerker Mieke aan Rijnmond.

Het is niet duidelijk hoe het dier in de middenberm van een drukke straat is terechtgekomen, ‘want er zat geen briefje bij’, aldus Mieke. Het dier kan zijn ontsnapt of (in vakantietijd) zijn gedumpt.

Een wijkagent stelt dat in de wijk wel meer van dit soort dieren gehouden worden. Het dier wordt maandagmiddag opgehaald door de schildpaddenopvang, waar het dier de rest van haar leven mag blijven.