Man springt op rijdende wagen vol wijn en begint te drinken

Volgens CBS Local kon het voorval gefilmd worden dankzij de camera’s op de wagen.

Op de beelden is te zien hoe Moreno - gekleed in niets meer dan een onderbroek - op de wagen springt. De vrachtwagenchauffeur ziet de man in eerste instantie niet, maar denkt een technisch probleem te hebben met zijn wagen. Niet lang daarna ontdekt hij Moreno, die gauw de benen neemt.

De snelweg op

Dan gaat de chauffeur weer rijden. Hij gaat met hoge snelheid over de weg. Tot hij ontdekt dat hij honderden liters wijn verliest. Hij schakelt de politie in.

Drank gutste eruit

De chauffeur trof uiteindelijk de drinkgrage Gabriel Moreno op zijn wagen aan. De man had een klep losgeschroefd en lag onder de opening. De drank gutste eruit.

Moreno is na zijn avontuur geboeid afgevoerd. Door het incident is ruim 1000 liter wijn verloren gegaan, dat is genoeg om ongeveer 5000 flessen te vullen.