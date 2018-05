Betoging tegen familie topman Korean Air

Betogers in Seoul. Ⓒ REUTERS

SEOUL - Honderden medewerkers van Korean Air Lines Co. hebben in Seoul gedemonstreerd tegen de familie die feitelijk aan het hoofd staat van de luchtvaartmaatschappij. Dochters van de topman raakten herhaaldelijk in opspraak vanwege wangedrag, zoals het laten omkeren van een vliegtuig vanwege een conflict over de wijze waarop nootjes werden geserveerd.