Dit karretje zoekt aardbevingen op Mars

De InSight moet onder meer meten of Mars aardbevingen heeft. Vermoedelijk wel, maar die zijn waarschijnlijk anders dan die op aarde. De aarde bestaat uit platen die langs, tegen, over en onder elkaar schuiven en schokken. Mars heeft die niet. De wetenschappers achter de missie denken dat ze in de komende jaren tientallen tot honderden Marsbevingen meten. De zwaarsten kunnen een kracht van 6,0 hebben. Die trillingen kunnen iets vertellen over het binnenste van Mars, alsof het een zwangerschapsecho is.

Mars is het kleine broertje van de aarde. De beide planeten zijn ongeveer even oud en hebben dezelfde samenstelling. De aarde is ongeveer twee keer zo groot als Mars. Het lijkt erop dat Mars vroeger een dichte dampkring en stromend water had, maar die zijn verdwenen. Mars lijkt op het oog dor en doods. De planeet is mogelijk al 3 miljard jaar onveranderd en daarmee is Mars een soort tijdcapsule. Door onder het oppervlak van Mars te kijken, willen wetenschappers meer leren over het verre verleden van de planeet. En omdat Mars zo op de aarde lijkt, kan het ze ook wat vertellen over onze planeet.

De lancering is op zijn vroegst op zaterdag, om 13.05 uur Nederlandse tijd. Als het niet lukt, heeft de NASA nog tot 8 juni de tijd om te lanceren. Het is de bedoeling dat het karretje op 26 november landt op Mars. De lancering is niet zoals gebruikelijk vanaf Cape Canaveral in Florida. De raket zal opstijgen op luchtmachtbasis Vandenberg in Californië.