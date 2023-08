Rode Kruis vreest voor een jaar met veel natuurrampen

Het is al enige tijd duidelijk dat natuurverschijnsel El Niño zich aan het vormen is, doordat het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. De piek van El Niño komt meestal in december. Het natuurverschijnsel is daarom al lange tijd vernoemd naar het kerstkindje.

In grote delen van de wereld heeft dit effect op het weer. Zo is er door El Niño meer kans op hitte en droogte in veel delen van de wereld. Sommige delen van Azië en Zuid-Amerika hebben juist meer kans veel regenval, wat weer kan leiden tot overstromingen. Al met al zegt het Rode Kruis zich „schrap te zetten” voor een „seizoen vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte.”

De hulporganisatie verwacht overal ter wereld te moeten uitbreiden en hoopt dat de impact van dit natuurgeweld op mensen zo klein mogelijk blijft. Ondertussen is het effect van klimaatverandering de afgelopen maanden duidelijk in het nieuws te zien, met overstromingen, aardverschuivingen en bosbranden over de hele wereld, zegt Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis.

„In Europa zien we nu wat extreem weer doet: het kost mensenlevens, huizen zijn verwoest, de natuur staat letterlijk in brand”, zegt Segaar. Klimaatverandering en de vorige keer dat El Nino zich stevig liet zien, leidde in 2016 tot het warmste jaar ooit.

Segaar wijst erop dat veel natuurbranden onderbelicht blijven, met name in landen die verder bij Nederland vandaan liggen. „We lezen veel minder over de dodelijke hitte in Iran, ziekte-uitbraken in Bangladesh en overstromingen in Vietnam.” Dat terwijl mensen in deze kwetsbare landen vaak het hardst geraakt worden, zegt hij. „Mensen zijn soms nog aan het bijkomen van een eerdere ramp of een conflict. En dan staat de volgende ellende alweer voor de deur.”

Het Rode Kruis rekent momenteel uit waar een mogelijke overstroming of cycloon de grootste impact zal hebben. De hulporganisatie wil daar nu al huizen verstevigen, water klaarzetten voor als droogte toeslaat en boeren inlichten zodat zij hun gewassen kunnen oogsten voor het land overstroomt. „Dit kan mensenlevens redden”, zegt Segaar. „En het is veel minder kostbaar om nu al op te treden dan wanneer je dat achteraf doet.”