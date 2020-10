Zorgen om messengeweld Rotterdamse probleemjeugd

Een 17-jarige jongen werd in oktober doodgestoken in Rozenburg. Ⓒ ANP

Rotterdam - In de strijd tegen messengeweld gaat de gemeente Rotterdam dertig extra jongerenwerkers inzetten om te voorkomen dat probleemjongeren ontsporen. Ook komen er op vijftien locaties van scholen waar zorgen zijn over de sociale en fysieke veiligheid ter ondersteuning twee vaste jongerenwerkers per locatie.