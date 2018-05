’Veel gewonden door onrust bij grenshek Gaza’

Het Israëlische leger schat dat zich vrijdag ongeveer 7000 Palestijnen verzamelden aan de grens. Zij gooiden met stenen en rolden brandende autobanden richting het grenshek. Zo probeerden betogers een rookgordijn te creëren om Israëlische scherpschutters het zicht te ontnemen. Het leger gebruikte onder meer traangas om de betogers uiteen te drijven. Ook zou met scherp zijn geschoten.

Bij dergelijke protesten vielen de afgelopen weken tientallen doden. Palestijnen demonstreren sinds eind maart bij de grens van de overbevolkte, geïsoleerde en straatarme Gazastrook. Met de zogenoemde ’Mars van de terugkeer’ eisen de actievoerders dat Palestijnen die in het verleden het gebied ontvluchtten, mogen terugkeren in wat nu Israël is.