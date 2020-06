Meiden die 12-jarige Marit schopten melden zich met chocola en bloemen

„Ze stonden ineens voor de deur. Mijn dochter deed open en schrok aanvankelijk, maar vervolgens is er binnen met de meiden gepraat”, zo vertelt de moeder van de tiener aan Dagblad van het Noorden. „ Ze betuigden heel veel spijt en berouw. Daarbij zijn harde woorden gevallen. Mijn man is heel duidelijk geweest over het feit dat hun vertoonde gedrag echt niet kan. Zij zeiden zich niet te hebben gerealiseerd dat het zo heftig was.” De moeders van de twee meiden waren ook aanwezig bij het gesprek.

Volgens hen zou het incident niet gefilmd zijn, waar de vader van Marit zo bang voor was, maar waren ze aan het FaceTimen. De aangifte is na het gesprek van de baan. „Ze zijn minderjarig en we hebben in onderling overleg besloten om hiermee niet naar de politie te gaan.” Een woordvoerder van de politie laat weten nog wel met het slachtoffer en de daders in gesprek te gaan.

Marit wordt ondertussen overladen met steunbetuigingen. „Ze is enorm verwend door iedereen om zich heen. Dat doet ons heel erg goed. En na het gesprek hoeft ze ook niet meer bang te zijn, mocht ze de meiden ooit nog tegenkomen.”