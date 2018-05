Dam muisstil om 20.00 uur na snel ingrijpen politie

We herdenken traditioneel de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Om 20.00 uur zijn in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Onze verslaggevers deden verslag vanuit Amsterdam en Rotterdam, hun tweets lees je hier onder. Gebruik je onze app? Klik dan hier voor live updates. (TEKST GAAT DOOR ONDER DE TWEETS)

De twee minuten stilte op de Dam in Amsterdam verliepen rustig. Alleen het gekrijs van meeuwen waren te horen tussen 20.00 en 20.02. Vlak daarvóór uur werd er wel één schreeuwende man opgepakt. Of hij heel snel werd gearresteerd nadat hij schreeuwde, of dat hij pas lawaai begon te maken tijdens zijn arrestatie, is niet bekend.

Spandoek

Ook is er een man opgepakt die met een spandoek in de menigte stond. Hij verstoorde de herdenking niet met geluid. Op het spandoek stond ’Churchill massamoordenaar’. Eerder op de dag vloog er een reclamevliegtuig boven Nederland met de tekst ’Herdenk ook de Churchill-doden’

Een derde man is aangehouden wegens openbaar dronkenschap.

Lawaaiprotest

Gevreesd werd voor ongeregeldheden tijdens de dodenherdenking, nadat Rogier Meijerink, woordvoerder van #Geen4MeiVoorMij een lawaaiprotest had aangekondigd. Hij vindt de huidige herdenking „racistisch” omdat die alleen stilstaat bij „de 22.000 witte slachtoffers” tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet „de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië.”

Hoewel hij donderdag nog erg strijdbaar was, zelfs nadat de rechter hem verbood lawaai te maken tijdens de twee minuten stilte, gaf hij vrijdag aan zijn protest af te blazen. Meijerink kreeg in de aanloop naar de dodenherdenking bakken kritiek over zich heen. Veel Nederlanders vinden zijn manier van aandacht vragen voor zijn zaak respectloos.

Koningspaar

De Nationale Dodenherdenking op de Dam trekt jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 mensen. Ook zijn de koning en koningin traditiegetrouw aanwezig. Zij legden namens het hele Nederlandse volk een krans voordat twee minuten stilte in acht werden genomen.

,,Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden, moeten we willen weten hoe het echt met de ander gaat.” Dat zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdagavond op de Dam.

Gedicht

De rede van Putters werd voorafgegaan door de voordracht van de Friese Gytha te Nijenhuis (17). Zij had de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei gewonnen en las haar gedicht voor.

Na het stiltemoment legden onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer de minister-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, de Commandant der Strijdkrachten en de Operationele Commandanten een krans.