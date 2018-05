Hoorzitting EU-hof over EMA in Amsterdam

Ⓒ ANP

LUXEMBURG - Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg houdt op 16 mei een hoorzitting over het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Italië eist in kort geding dat het hof de beoogde vestiging van het EU-agentschap in Amsterdam per 30 maart 2019 opschort.