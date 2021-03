Kabinet verdeeld over coronaversoepelingen

Van Ark noemt de situatie nog ’zorgelijk’. „Ik vind de cijfers hoog, we moeten realistisch zijn. Begin volgende week beslissen we. Het is gezien het reproductiegetal en mensen in de ziekenhuizen geen florissante uitgangspositie, dus ik ben terughoudend om positief te zijn over wat kan, dat klopt.” Minister Van Engelshoven (Onderwijs) kijkt daar voorafgaand aan de ministerraad heel anders naar, zij wil versoepelingen voor het hoger onderwijs. „Ik ben er optimistisch over. We zien hoe het gaat met studenten. Er is alle reden om die stap te zetten.”

Het demissionaire kabinet stelde eerder dat er mogelijk nieuwe versoepelingen in het vat zitten. Dat zou dan gaan om het openen van terrassen en het hoger onderwijs, waar studenten dan weer fysiek naar een locatie zouden kunnen gaan. Dit weekend overleggen betrokken bewindslieden en dinsdag is er weer een persconferentie.

Van Ark is terughoudend over versoepelingen. „De cijfers zijn hoog, ook in de ziekenhuizen. Dat is toch de afweging die we moeten gaan maken in het weekend en volgende week.” Ze zegt wel altijd te hopen op ruimte. „Want we willen heel graag. Maar tegelijkertijd moeten we ook altijd de realiteitscheck doen. Of het kan. Ik kan het op dit moment niet zeggen.”

Horeca en onderwijs

De avondklok noemt ze zelf niet als versoepeling. „De volgende stap is dat de terrassen open kunnen en dat mensen bij het hoger onderwijs weer naar de locatie kunnen. Maar de clausule daarbij is wel of het kan, en dat zullen we dit weekend gaan zien. Ik vind de cijfers hoog. Ook in de ziekenhuizen. Ik ben een optimistisch mens maar we moeten wel de realiteitscheck doen.”