Japanse legerhelikopter met tien inzittenden stort neer in zee

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Eyevine

TOKYO - In Japan is een legerhelikopter met tien inzittenden in zee gecrasht. Het toestel verdween van de radar tijdens een patrouillevlucht. Inmiddels zijn brokstukken gevonden. Gezocht wordt naar overlevenden.