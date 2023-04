Japanse legerhelikopter met tien inzittenden vermist

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Eyevine

TOKYO - In Japan is een legerhelikopter met daarin tien inzittenden vermist geraakt. Het toestel verdween donderdagmiddag (lokale tijd) van de radar, ongeveer een uur nadat het was opgestegen.