OM onderzoekt As Soennah-preken over vrouwenbesnijdenis

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat onderzoeken of er in de omstreden As Soennah-moskee in Den Haag strafbare preken zijn gegeven door de imams. De controversiële preken gaan over vrouwenbesnijdenis, ongelovigen en de strijd in Syrië van (gast)imams.