Arina heeft een wijnboerderij in... Nederland!

Druiven plukken in Frankrijk! VROUW-collega Marjolein Hurkmans droomde ervan als puber, toch kwam het er nooit van. Arina - van het Betuws Wijndomein in Erichem - liet haar zien dat je er ook in Nederland een feestje van kan maken.