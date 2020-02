Al vroeg files door harde wind en regen

De N307 (Enkhuizen-Kampen) en N57 (Middelburg-Brouwersdam) zijn afgesloten voor voertuigen met een aanhanger. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen in het Friese dorp Oldeberkoop is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde om 4.30 uur op de Bovenweg. De automobilist raakte ernstig gewond en overleed aan zijn verwondingen.

De A16 van Rotterdam naar Breda is bij de Moerdijkbrug dicht door een gekantelde vrachtwagen. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via de A29. Volgens Rijkswaterstaat levert de afsluiting ook een file aan de andere kant van de weg op.

Rijkswaterstaat gaf zondag het advies vanwege Ciara niet de weg op te gaan. Omgevallen bomen blokkeerden ook zondagavond en -nacht nog een aantal snelwegen. Volgens een woordvoerder zijn de windstoten nu minder hard, maar moeten automobilisten nog wel goed de verkeersinformatie en de weersverwachting in de gaten houden.

Treinen grotendeels op schema

Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst maandag goed op gang te komen. Sommige treinen zijn wel korter en daardoor zal het in de trein drukker zijn dan normaal, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. In de nacht van zondag op maandag waren er nog tientallen meldingen van omgewaaide bomen op het spoor of plastic of andere spullen in de bovenleiding.

„Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om de schade zo veel mogelijk te herstellen. Dat is goed gelukt.” Omdat voor het hele land nog code geel geldt vanwege harde windstoten, geeft NS reizigers het advies om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

De geplande werkzaamheden aan het spoor bij Leiden zijn „ondanks weer en wind” volgens de planning verlopen. Maandagochtend is er weer een beperkte treindienst begonnen, aangevuld met bussen.