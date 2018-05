Schrijfster weet niets van poker: doet onderzoek voor boek en wint 200.000 dollar

Haar boek The Biggest Bluff zou gaan over hoe je met je pokervaardigheden betere beslissingen kan nemen in het dagelijkse leven. De publicatie van het boek is inmiddels uitgesteld omdat ze veel begon te winnen bij grote toernooien.

Konnikova, journaliste bij The New Yorker, kreeg hulp van pokerlegendes als Erik Seidel, Jason Kroon en Isaac Haxton. In januari maakte ze een grote klapper bij het pokertoernooi PokerStars Caribbean Adventure. Daar won ze 84.600 dollar, omgerekend zo’n 71.000 euro aan prijzengeld. Ze was de beste van 230 spelers.

’Dit had ik nooit kunnen voorspellen’

Door haar successen mag de schrijfster aan steeds grotere toernooien meedoen. Zo mag ze begin volgend jaar naar de Bahama’s om haar het PokerStars No-Limit Hold’em-Championship mee te doen. Omdat Konnikova voor dat toernooi in vorm wil blijven, moet haar boek maar even wachten.

„Ik had al lang een eerste versie moeten doorsturen”, vertelt ze aan de New York Post vanuit Monte Carlo, waar ze momenteel aan een pokertoernooi deelneemt. „Ik had nooit kunnen voorspellen dat ik zou staan waar ik nu sta. Ik begon aan dit project met geen enkele kennis.”

Waarom niet allebei?

Hoewel ze nu goed verdient met pokeren, wil ze dit niet voor altijd blijven doen. „Ik wil het schrijven niet opgeven. Ik ga er helemaal voor, maar uiteindelijk is het wel voor mijn boek. Een mogelijk scenario in de toekomst is dat ik nog altijd schrijf én professioneel poker speel. Waarom zou ik de twee niet combineren?”

Naar verwachting komt haar boek The Biggest Bluff nu uit in de herfst van 2019.