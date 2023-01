België trekt stekker uit ’scheurtjescentrale’ Tihange 2

Na alarmerende berichten in 2012 over onzuiverheden in de stalen wand staat de reactor in Nederland bekend als de ’scheurtjescentrale’. Na grondig onderzoek bleek het te gaan om onschuldige restanten van platgedrukte waterstofbelletjes, ontstaan bij het gieten van het staal.

België telt in totaal zeven kernreactoren. Ondanks de Europese wens om ’klimaatneutraal’ te worden, hebben de groene regeringspartijen in België een volledige kernuitstap doorgedrukt. Om stroomtekorten te voorkomen, bouwen onze zuiderburen nieuwe gesubsidieerde gascentrales, later komen daar nog nieuwe windparken op zee bij.

Doel

Afgelopen najaar is in Doel, vlak over de grens bij Zeeland, de eerste reactor gesloten. Door de oorlog in Oekraïne laaide het politieke debat over kernenergie weer op. Is het wenselijk om nog afhankelijker te worden van aardgas?

De Belgische regering bleek niet ongevoelig voor de situatie en heeft op het laatste moment besloten om de levensduur van de twee jongste reactoren, Tihange 3 en Doel 4, met tien jaar te verlengen. Maar het onlangs gesloten akkoord met de Franse exploitant Engie lijkt nog steeds niet helemaal waterdicht.

Doorstart

In de Belgische politiek gaan stemmen op om een toekomstige doorstart van Tihange 2 mogelijk te maken. Zo pleit de Franstalige liberale regeringspartij MR om de reactor niet te ontsmetten, dit zou de techniek namelijk definitief onbruikbaar maken. „We willen het volledige arsenaal operationeel houden om indien nodig te kunnen heropstarten”, zegt partijleider Georges-Louis Bouchez dinsdag.

De kans op een doorstart lijkt klein. Volgens uitbater Engie is het een onhaalbare kaart. In Tihange was dinsdagochtend een klimaatprotest van groene organisaties die wel geloven in een rol voor kernenergie.

Krachtpatser

Tihange 2 heeft in totaal veertig jaar gedraaid en is tien jaar jonger dan de laatste Nederlandse kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. De Belgische reactor is met een vermogen van 1008 MW een echte krachtpatser. Ter vergelijking: Borssele heeft een vermogen van ’slechts’ 485 MW.

De kerncentrale in Borssele blijft tot 2033 in bedrijf en het huidige kabinet wil de reactor zelfs nog langer in bedrijf houden. Verder werkt Den Haag aan plannen voor de bouw van twee nieuwe reactoren op het nucleaire complex in Zeeland.