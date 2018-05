Belgen: overleggen over ruis kerncentrale Doel

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vindt niet dat het in gebreke is gebleven. Het lek vormde geen gevaar voor de omgeving. Bovendien was het onderzoek nog niet klaar. Daarom was het informeren van de noorderbuur volgens de toezichthouder niet verplicht. De beroering in Nederland ,,wekte dan ook wel verbazing. Wat ons betreft much ado about nothing.''

Toch begrijpt het FANC de ophef wel degelijk. ,,Hierover ontstaat nu eenmaal gauw commotie.'' Daarom wil het agentschap ,,de komende weken'' kijken of de communicatie met de buren beter kan.

Teleurstelling

De provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant spraken eerder op de dag hun teleurstelling en verbazing uit dat ze niet zijn geïnformeerd over het lek in het nucleaire gedeelte van de centrale. De Brabantse commissaris van de Koning zei dat hij na mediaberichten zelf maar op zoek is gegaan naar informatie.

Het lek in het primaire koelsysteem van de reactor werd geconstateerd op 23 april, maar werd pas dagen later bekend. De centrale is stilgelegd voor reparatie.

Grote ophef

Het zoveelste probleem voor de kerncentrale zorgde voor grote ophef in Noord-Brabant en Zeeland. In Roosendaal en Bergen op Zoom klinkt de roep om de centrale definitief te sluiten steeds luider. De Belgische regering heeft afgesproken dat die uiterlijk in 2025 dichtgaat.