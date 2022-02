Politie plaatst na incidenten camera's in Rotterdamse buurt

ROTTERDAM - De politie houdt verscherpt toezicht in de Rotterdamse buurt waar afgelopen nacht een woning werd beschoten en in een ander huis een explosie plaatsvond. Zondag wordt een zogeheten mobiele camera-unit geplaatst. Onduidelijk is nog of er verband is tussen beide incidenten. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de explosie die zaterdagochtend plaatsvond bij een pand in de nabijgelegen Jan Luykenstraat te maken heeft met deze incidenten, meldt de politie zondag.