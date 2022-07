Oorlog in Oekraïne Dag 132 van de invasie LIVE | ’De belangrijkste veldslag in Oekraïne moet nog komen’

Kopieer naar clipboard

Brand in Loehansk na een raketaanval Ⓒ ANP / AP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu ruim vier maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn strijdkrachten onverschrokken zijn in hun pogingen om Moskou te ’breken’. Ondertussen blijven de hevige gevechten doorgaan. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.