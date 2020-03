Miljardair gebruikt gezichtsherkenningsoftware om date dochter te ontmaskeren

De 29-jarige Andrea Catsimatidis. Ⓒ Hollandse Hoogte

New York - Een New Yorkse miljardair heeft gezichtsherkenningsoftware ingezet om achter de identiteit van de date van zijn 29-jarige dochter te komen. „Goede vaders houden hun dochter altijd in de gaten”, zegt John Catsimatidis, die eigenaar is van supermarktketen Gristedes tegen de New York Post.