18 graden aan zee, 28 in Enschede

Regionaal zijn zondag grote verschillen te zien. Zo is het op veel plekken aan zee ’slechts’ 18 graden, terwijl het kwik in het oosten nog richting dertig graden stijgt. De komende uren zal het in het oosten wel afkoelen door de westenwind.

De zon schijnt flink, al trekken er volgens Weerplaza in de loop van de dag ook wat wolken over het land. In de avond is er in het zuiden van het land kans op een bui.

Na het weekend blijft de zon geregeld schijnen. Lokaal is een buitje mogelijk. Met maxima van 18 tot 23 graden is van hitte de komende dagen geen sprake meer.