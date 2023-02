Brussel zoekt het randje op voor Kiev: gezamenlijke inkoop munitie op tafel

In de strijd tegen het Russische leger gebruikt Oekraïne meer munitie dan het Westen kan produceren. Voor de korte termijn roept EU-buitenlandchef Josep Borrell lidstaten op om te kijken naar het eigen arsenaal. „De komende weken zijn cruciaal”, zegt de topdiplomaat. „We moeten niet wachten op munitie die nog geproduceerd moet worden.”

Voor de middellange termijn moeten Europese fabrikanten meer en sneller munitie produceren. De industrie vraagt voor de benodigde investeringen om meer zekerheid. Naast langdurige contracten willen de bedrijven aanbetalingen zien. EU-kopstuk Ursula von der Leyen koerst daarom, net als bij de coronavaccins, op gezamenlijke inkoop. Deze week hebben EU-ministers van Buitenlandse Zaken dit scenario voor het eerst besproken. Nederland is voorstander. „Het is essentieel dat de munitie er zo snel mogelijk komt”, zei minister Wopke Hoekstra na het overleg. „Hoe maakt ons eigenlijk niet uit.”

Geen taboes

Het is alleen aan de Defensieministers om een besluit te nemen, en die komen op 7 en 8 maart bijeen in Stockholm. De verwachting is dat Brussel rond die tijd met concrete voorstellen komt. Naast voorfinanciering uit het bestaande ’Europese vredesfaciliteitsfonds’ is zelfs het gebruik van de reguliere EU-begroting geen taboe. Daarmee lijkt de Europese Commissie het uiterste randje van eigen bevoegdheden op te zoeken. Directe aankoop van wapens en munitie is geen EU-taak. Bovendien hebben sommige lidstaten, waaronder Ierland en Oostenrijk, een traditie van strikte neutraliteit.

Een andere zorg is de democratische controle bij het overhevelen van taken naar Brussel. Bij de grootste vaccindeal met Pfizer hield Von der Leyen zich niet aan de afspraak met lidstaten. Bovendien weigert ze informatie te verstrekken aan de Europese Ombudsman en Europese Rekenkamer over haar betrokkenheid. Een speciale Covid19-commissie van het Europees Parlement wil de topvrouw via een hoorzitting controleren, maar dit verzoek is tijdens achterkamertjesoverleg van fractievoorzitters afgeschoten.

Vertrouwelijkheid

Minister Hoekstra noemt het ’vanzelfsprekend’ dat er bij eventuele gezamenlijke munitie-aankoop wel democratische controle komt. Het kabinet informeert de Tweede Kamer vertrouwelijk over schenkingen aan Oekraïne.