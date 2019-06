Patiënt kan parkeerkosten melden

De twee politieke partijen hebben minister Bruins (Medische Zorg) en zijn voorganger al meermaals gevraagd om te kijken of de parkeertarieven niet omlaag kunnen. In veel ziekenhuizen betalen bezoekers de hoofdprijs tot wel vier euro per uur.

„Iedereen moet zeker kunnen zijn van een betaalbaar ziekenhuisbezoek. Deze parkeertarieven zijn onacceptabel”, vindt PvdA-Kamerlid Ploumen. „Volstrekt belachelijk dat je bij een bezoekje aan je vader of moeder in het ziekenhuis al gauw zes euro parkeergeld moet betalen”, gruwt Kamerlid Geleijnse (50Plus).

De minister laat telkens weten dat hij weinig te zeggen heeft over de parkeertarieven van ziekenhuizen en verwijst naar gemeenten en de zorginstellingen zelf.

PvdA en 50Plus lanceren nu een website om de grootste parkeerknelpunten in beeld te brengen. Het kan lokale fracties munitie geven om het parkeergeld omlaag te krijgen.

Ziekenhuizen geven aan dat zij zich soms genoodzaakt zien om parkeergeld in te voeren, omdat in omliggende wijken ook betaald parkeren is. Als zij geen geld zouden vragen – geven ziekenhuizen aan – dan proberen automobilisten die helemaal niet in het ziekenhuis moeten zijn gratis op hun terrein te parkeren.