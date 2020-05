Vrouw bewaarde oma vijftien jaar in vriezer om uitkering

Cynthia Black (61) woonde tot 2004 in Ardmore met haar grootmoeder Glenora Delahay, die in maart van dat jaar op 97-jarige leeftijd overleed. Van dat overlijden werd nooit aangifte gedaan en Cynthia Black bleef gewoon de uitkeringen ontvangen.

In 2007 verhuisde ze zelfs, met oma die toen officieel al 100 jaar was, van Ardmore naar het 160 kilometer verderop gelegen Dillburg, waar ze samenwoonde met meubelhandelaar Glenn Black (55). Met de buren was weinig contact. Die omschreven het stel zelfs als ’onvriendelijk’. Het lichaam van oma werd in een vriezer gestopt, de uitkering werd gebruikt om de hypotheek te betalen.

Desondanks werd in 2018 wegens wanbetaling beslag op de woning gelegd, nadat Glenn Black in de gevangenis belandde wegens aanranding van iemand met een beperking. Cynthia Black verhuisde naar York Haven, het stoffelijk overschot van haar grootmoeder bleef achter in de vriezer in Dillburg, schrijft de Philadelpia Inquirer. Daar werd het in februari van het vorig jaar ontdekt door twee vrouwen die interesse hadden het onroerend goed te kopen.

Het is onduidelijk waarom het daarna nog 15 maanden duurde voordat Black werd gearresteerd. Het is ook niet geheel duidelijk hoeveel geld zij onterecht toucheerde, maar tussen 2001 en 2010 ontving ’Glenora Delahay’ alleen al 186.000 dollar, schrijft ABC Reporter.