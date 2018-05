Rechter twijfelt aan Mueller in zaak Manafort

Robert Mueller Ⓒ EPA

ALEXANDRIA - De Amerikaanse rechter T. S. Ellis III heeft de vraag opgeworpen of speciaal aanklager Robert Mueller zijn boekje niet te buiten is gegaan door Paul Manafort in staat van beschuldiging te stellen wegens misdrijven die niets te maken hebben met Russische inmenging in de verkiezingsstrijd. Hij suggereerde dat de voormalig campagneleider van Donald Trump mogelijk is aangeklaagd om hem tot medewerking tegen de president te dwingen.