Man zwaargewond bij jetski-ongeluk in Eindhoven

Hulpdiensten massaal ter plekke bij de Jetski Club Landsard Beach in Eindhoven. Ⓒ GinoPress B.V.

EINDHOVEN - Bij Jetski Club Landsard Beach in Eindhoven is vrijdagavond een man zwaargewond geraakt tijdens een ongeluk met zijn jetski. Twee jetski’s kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing op een plas.