Voetbalschool in Amsterdam per direct gesloten na beschieting

Even voor half drie werd er op het gebouw van de Indoor Soccer Academy aan de Johan Huizingalaan geschoten. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Een voetbalschool in Amsterdam Nieuw-West is op last van burgemeester Femke Halsema per direct gesloten voor onbepaalde tijd. De indoorsportclub aan de Johan Huizingalaan werd in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren beschoten.