Heel Nederland herdenkt

Prinses Margriet, haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven en hun zoon prins Pieter-Christiaan woonden op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire Dodenherdenking bij.

Kamp Amersfoort

Vicepremier Hugo de Jonge was aanwezig bij Nationale Herdenking Kamp Amersfoort. Hij liep mee met de stille tocht naar het monument ‘Gevangene voor het vuurpeloton’ en naar begraafplaats Rusthof waar kransen werden gelegd.

Bij de herdenking bij Nationaal Monument Westerbork verzorgde cabaretière Claudia de Breij een optreden. Ze zong twee liedjes. Ook daar een stille tocht en twee minuten stilte.

Madurodam

In het Haagse attractiepark Madurodam was voor de derde keer de Nationale Kinderherdenking. Honderden kinderen traden op met zang, dans en theater. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur werd een defilé gehouden dat voerde langs de mini-uitvoering van de Dam in Amsterdam.

Oud-gevangene Peter Molthoff was een van de sprekers tijdens de door ruim zevenhonderd mensen bezochte dodenherdenking in Nationaal Monument Kamp Vught. ,,Door het verhaal door te geven, hopen we de jongeren te laten beseffen hoe belangrijk het is om op cruciale momenten de juiste keuze te kunnen maken'', zei hij.