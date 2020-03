‘Kerken in Italië vol met lijkkisten’

In deze fase van de coronacrisis maakt De Telegraaf een dagelijkse podcast met de belangrijkste nieuwsfeiten van die dag op een rij. Met vandaag het debat in de Tweede Kamer, correspondent Maarten van Aalderen over de verschrikkelijke situatie in de Noord-Italiaanse stad Bergamo en de verwarring over het slikken van ibuprofen. Verder praten thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah je bij over het afgelaste Eurovisie Songfestival en alle andere evenementen die niet doorgaan vanwege het virus.

Luister de corona-update hier of hieronder, of abonneer je via je favoriete podcast app.