Twee doden door vliegtuigcrash in Duitsland

De identiteit van de slachtoffers is niet bekend. Het vliegtuig was onderweg naar Hamburg en was kort voor de crash opgestegen vanaf het vliegveld in Sankt Augustin.

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Toen het vliegtuig in de ochtend neerstortte was er volgens een politiewoordvoerder sprake van dichte mist in de regio. Door de impact van de crash lagen de brokstukken verspreid over een bebost gebied van meer dan 1000 vierkante meter.