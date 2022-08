Vrouw (88) valt in vijver tijdens tuinieren en wordt gedood door alligator: dier vervolgens afgemaakt

Dit meldt de politie van Beaufort County. Het slachtoffer, volgens Amerikaanse media Nancy Becker, was aan het tuinieren rondom het water in de wijk Sun City Hilton Head. Volgens de ambtenaren gleed ze uit en belandde in het water. Daar werd ze aangevallen door de alligator.

Toen de hulpverleners arriveerden, was de vrouw al overleden. Een woordvoerder van de politie vertelt aan zender WJCL dat de ruim drie meter lange alligator het lichaam van de vrouw bewaakte. Het duurde hierdoor ruim twee uur voordat het lukte om het lichaam van de vrouw uit het water te halen.

Volgens functionarissen is de alligator vervolgens gevangen en geëuthanaseerd.