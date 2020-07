Is er een nieuw gevaarlijk griepvirus op komst? Ⓒ AFP/ANP

Amsterdam/Brussel - Is de nieuwe in China oprukkende varkensgriep gevaarlijk? De meningen zijn nog verdeeld. De Belgische viroloog Steven van Gucht noemt het een ’ernstige kandidaat’ voor een nieuwe pandemie. ’Onze’ Ab Osterhaus is nog voorzichtig.