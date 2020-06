Nieuw griepvirus met ’pandemie potentie’ ontdekt bij varkens China

Foto ter illustratie (archiefbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Terwijl de wereld nog in de greep is van het coronavirus houden deskundigen een nieuw griepvirus nauwlettend in de gaten. Volgens wetenschappers is het nieuwe virus, dat is aangetroffen bij varkens in China, genetisch vergelijkbaar met de Mexicaanse griep. Het virus veroorzaakt onder andere ademhalingsproblemen en onderzoekers stellen dat, als het virus zich muteert en van persoon tot persoon verspreidt, het ’pandemie-potentie’ heeft.