Recesdagen zijn geen vrije dagen

„Toen ik net begon met mijn werk in de Tweede Kamer maakten mijn familie en vrienden wel eens grappen over het aantal ’vakantiedagen’ dat ik heb. Nu, 8 jaar later, weten ze dat het Kamerreces geen vakantie is. Deze weken zijn juist onmisbaar om mijn werk als volksvertegenwoordiger goed uit te voeren.