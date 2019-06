Twee gewonden na steekpartij Amsterdam

De twee daders zijn richting de Tweede Jan van der Heijdenstraat gegaan. Een man heeft een blauwe sweater en een pet op. De ander is ongeveer 30 jaar, draagt een zwart tasje over zijn schouder en lichte schoenen.

Het lijkt volgens een juwelier in de straat niet te gaan om een overval, maar om een ruzie. De fietser van Uber Eats zou in zijn buik gestoken zijn. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.