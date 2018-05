Parlement, pas u aan de moderne tijd aan!

„Als reces hetzelfde zou zijn als vakantie, zou 17 weken absentie voor Tweede Kamerleden natuurlijk absurd zijn. Met 17 weken vakantie per jaar zou ik — en met mij vele andere ondernemers — niet hebben kunnen opbouwen wat er nu staat. Bij succes hoort gewoon keihard werken. Dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in de sport, maar ook in de politiek. Velen onder ons, in tegenstelling tot onze medewerkers, houden zich niet aan de Arbeidstijdenwet. Wij maken veelal meer uren dan 8 per dag of 40 per week. Ik ken ook veel politici die 7 dagen per week met hun vak bezig zijn: met opinies voorbereiden, op werkbezoek gaan, Kamerstukken lezen, en vooral heel veel overleggen.