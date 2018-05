Mogelijke link arrestatie op de Dam en eenmansactie reclamevliegtuig

Vrijdagmiddag vloog het vliegtuigje volgens RTV Utrecht over een deel van Nederland, waaronder over de Dam. Het zou hierbij zijn gegaan om een eenmansactie van een Schiedammer.

’Churchill massamoordenaar’

De Schiedammer huurde volgens RTV Utrecht het bedrijf CNE AIR Luchtreclame in voor de vlucht. In eerste instantie was het de bedoeling om de tekst ’Churchill massamoordenaar’ de lucht in te sturen, dezelfde tekst die op het spandoek stond van de man die in Amsterdam werd opgepakt.

Chris Neidt van CNE AIR Luchtreclame was het echter niet eens met die tekst. „Toen heeft die opdrachtgever mij gebeld van: ’Waarom doe je dat niet?’ Toen zei ik: da’s te aanstootgevend, dat moet ik niet doen. Ik heb een keurig vliegbedrijf dus ik wil het wel allemaal netjes hebben”, legt hij uit aan RTV Utrecht. „Maar toen zei ik: joh, daar kunnen we toch een alternatief voor verzinnen, als jij iets wil zeggen. Toen hebben we deze tekst samengesteld.”

Ⓒ Twitter

’Mogelijk opgepakt’

Het vliegtuigje heeft een groot deel van Nederland aangedaan. Na het opstijgen van het vliegtuigje in Breda vloog het door naar Tilburg, Den Bosch, Utrecht, Hilversum, Schiphol, de Dam in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam alvorens weer te landen op Breda International Airport.

RTV Utrecht heeft vrijdagavond geprobeerd de Schiedammer te bereiken maar dat lukte niet. Mogelijk is hij opgepakt bij de herdenking in Amsterdam, suggereert de regionale omroep.

Vuurbombardement Dresden

Het is vooralsnog onduidelijk waar de teksten op het spandoek en de banier naar verwijzen. Winston Churchill was premier van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen verantwoordelijk voor controversiële acties als het vuurbombardement op de Duitse stad Dresden. Wellicht dat de teksten hiernaar verwijzen.