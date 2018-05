Peter van Uhm: leven voor de vrijheid

Peter van Uhm: „Ik heb die eerste avond met mijn vrouw de hele wereld vervloekt.” Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Een loopbaan lang verdedigde Peter van Uhm (62) de vrijheid. Zijn vader inspireerde hem militair te worden. Zelf betaalde hij als vader een hoge prijs voor die vrijheid. Zoon Dennis sneuvelde in Afghanistan. Het verdriet daarover was en is groot. Toch gelooft de voormalig Commandant der Strijdkrachten nog steeds in vechten voor een betere, vrije wereld.