Kabinet bereikt stikstofakkoord: hogere ambities voor natuur

Minister Carola Schouten (Landbouw) verdedigt donderdag haar stikstofplannen in de Tweede Kamer. In de senaat is er geen meerderheid voor de plannen. Schouten moest daarom de boer op voor steun bij de oppositie. De afgelopen maanden klopte het kabinet vooral aan bij GL en PvdA, nu gaat het kabinet voor het eerst met een groot dossier in zee met de partij van Lilian Marijnissen.

In ruil voor steun gaat Schouten nieuwe doelen in de stikstofwet opnemen. Er komt voor 2025 een nieuw tussendoel. In dat jaar moet 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer gezond zijn. Boven het oude doel voor 2030 (50 procent) komt er nog een doel voor 2035: 74 procent. Dat komt neer op een halvering van de totale stikstofuitstoot in Nederland.

Verder komt er extra aandacht voor woningbouw in gebieden waar de juridische stikstofcrisis voor nijpende problemen zorgt en 20 miljoen euro extra voor zorgbuurthuizen. Voor de agrarische sector komt er een Landbouwakkoord, een toekomstplan voor de boeren die meer houvast moet bieden. Het is de bedoeling dat onder andere de hoogste bazen van supermarkten aanschuiven om te zorgen dat boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun waar. Dit was een belangrijke wens van de SGP.

Verder worden boeren geholpen die door rechtszaken in de problemen zijn gekomen met de papieren voor uitbreiding van hun bedrijf. Zij krijgen door een aanpassing in de stikstofwet hun vergunning weer terug.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts reageert opgelucht op de deal: „Nederland zat op slot, er komt nu weer beweging in.” SP-leider Lilian Marijnissen ziet grote kansen voor de wooncrisis: „Het niks doen van de regering zorgt er nu voor dat de huizen die we hard nodig hebben niet worden gebouwd. Dat kan nu wel. Nu kunnen er weer betaalbare woningen gebouwd worden en kan er veel meer worden gedaan om onze natuur te beschermen.”