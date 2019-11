Iran begint met aanleg tweede kerncentrale

Zaterdag kondigde de Iraanse atoomorganisatie AEOI het begin al aan van de bouw van de centrale in de Zuid-Iraanse stad Bushehr, gelegen aan de Perzische Golf.

Volgens woordvoerder Behrus Kamalwandi duurt de bouw tot en met 2025. In Bushehr staat al een kerncentrale van 1000 MegaWatt, gebouwd met Russische hulp. Er zijn ook plannen voor een derde centrale.

„Nucleaire energie zorgt voor betrouwbare levering van elektriciteit. Iedere kerncentrale scheelt ons 11 miljoen vaten olie en 660 miljoen dollar per jaar”, zei Ali Akbar Salehi, hoofd van de Iraanse atoomorganisatie, in een via tv uitgezonden plechtigheid.