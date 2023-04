’Belgisch meisje tijdens schoolreis in Athene aangerand door Israëlische profvoetballer’

De politie werd dinsdagochtend in alle vroegte naar een bar in het district Kolonaki van de Griekse hoofdstad Athene geroepen. Daar was tumult ontstaan nadat Boris Kleyman, een 33-jarige Israëlische profvoetballer van Oekraïense origine die doelman is bij het Griekse Volos FC, er door een minderjarig Belgisch meisje en haar vrienden van beschuldigd was haar aangerand te hebben.

Seks

Het meisje was met klasgenoten op schoolreis in Griekenland. In de bar in Kolonaki benaderde Kleyman, die daar met vrienden de bloemetjes buitenzette, haar en begon hij volgens de politie met haar te flirten. Toen zij onder invloed van alcohol bleek te zijn, probeerde de man haar te overtuigen om seks met hem te hebben. Ze zei nee, maar toch drong hij zich aan haar op en randde haar aan.

Dat zagen haar vrienden, die de begeleiders van de schoolreis waarschuwden, de man aanvielen en de politie erbij haalden. De toegesnelde agenten namen de voetballer mee en in het politiekantoor werd hij geïdentificeerd door het Belgische meisje.

In de kleding van Kleyman werd ook nog drugs aangetroffen. Behalve de Israëli werden nog vijf mensen opgepakt, onder wie vier Belgen die de man in de bar geconfronteerd hadden na de aanranding.

De club van de doelman heeft zijn contract meteen verbroken, zo staat te lezen op de website van de club. Een ploeggenoot die erbij was in de bar, hoeft zich ook niet meer melden bij Volos FC.

Kleyman riskeert tien jaar gevangenis voor het aanranden van een minderjarige.