Slachtoffers malafide agent vertellen: ’Ik was totaal overstuur’

De man hield in de omgeving van Maastricht Belgische automobilisten aan na overtredingen en eiste dat ze contant zouden betalen. Gemiddeld vroeg hij 240 euro. Als iemand niet genoeg geld bij zich had, moest hij of zij meteen pinnen.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de bekeurde Belgen het niet eens was met een boete en een klacht had ingediend. Inmiddels is de agent geschorst.

’Ik was stomverbaasd’

Een van de slachtoffers, Nathalie Sterk (42) uit het Belgische Neerglabbeek, had niet voldoende geld op zak toen ze eind 2016 werd tegengehouden door de agent en contant haar boete moest betalen. „En dus moest ik met hem mee naar een pinautomaat. Ik was stomverbaasd”, vertelt ze aan de Gazet van Antwerpen.

„Mijn gsm, die ik nodig had voor de navigatie, was omgevallen en ik had hem rechtgezet. Ik had mijn telefoon al rijdend niet mogen aanraken, zei hij. 330 euro moest ik betalen. Voor een schoonheidsingreepje was ik naar Nederland gegaan, maar door de boete ben ik meteen teruggekeerd. Al huilend, totaal overstuur was ik”, legt de vrouw uit.

’Wat een schandalige man’

Sterk vond het niet vreemd dat ze meteen contant moest betalen. „Ik kom niet vaak in Nederland en boetes krijg ik nauwelijks. Als een agent je dan tegenhoudt, betaal je gewoon.”

En daarom betaalde Sterk dus. „Ik gaf hem het geld en vroeg hoe terug te rijden naar België. Hij heeft het me nog mooi uitgelegd. Wat een schandalige man.”

’Heel eigenaardig’

Ook Jean-Louis Jadoul (62) uit Tongeren denkt slachtoffer te zijn van de malafide agent. Hij werd wel bekeurd in 2015, een jaar vroeger dan de eerste meldingen. „Maar ook ik ga mijn geld terugeisen. Want het móét die agent wel geweest zijn, die ik toen 165 euro heb gegeven.”

„Nadat ik het geld afhaalde en aan hem gaf, kreeg ik een vodje papier als bewijs terug. Een blaadje van zeven bij zeven centimeter van een blocnote. Een zogezegde dubbel hield hij voor zich. Het was heel eigenaardig”, aldus Jadoel.

„De agent stond aan een rood licht te wachten totdat iemand wat fout deed. Doordat ik er mijn weg niet goed kende en te laat voorsorteerde, passeerde ik noodgedwongen een witte lijn. Ik heb er mij op het moment zelf niet veel vragen bij gesteld, maar nu des te meer”, vertelt Jadoul aan de Gazet van Antwerpen.

Boete in de bus

In Nederland is het sinds januari 2016 ongebruikelijk dat verkeersboetes contant worden geïnd, ook bij buitenlanders. Iedereen die in Europa woont, krijgt zijn boete gewoon thuis in de bus.

Sinds 7 februari is de agent geschorst. Het onderzoek loopt nog. De agent kan mogelijk worden ontslagen voor zijn opvallende bijverdiensten. „Daarbij zal wellicht ook meespelen hoeveel benadeelden er uiteindelijk zijn”, aldus een politiewoordvoerder.